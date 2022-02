Obi-Wan Kenobi, un flashback con Anakin nel fan poster della serie Disney+

Un nuovo fan poster di Obi-Wan Kenobi ipotizza come potrebbe essere rappresentata nella serie Disney+ una sequenza flashback di L'attacco dei cloni, con Anakin Skywalker. Sebbene Obi-Wan appartenga allo Star Wars Universe sin dalla prima trilogia, la performance di Ewan McGregor l'ha trasformato in un personaggio amato dai fan.

Ecco perché non è stata una sorpresa sapere della produzione di Obi-Wan Kenobi, la serie incentrata sull'omonimo personaggio, che segna il ritorno di Ewan McGregor dopo la trilogia prequel.

La serie è ambientata dieci anni dopo La vendetta dei Sith e vedrà nuovamente Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker. Ci sarà anche un'altra star della trilogia prequel di Star Wars?



Il fan poster su Instagram mostra Obi-Wan (McGregor) e Anakin (Christensen) prima che diventi Darth Vader, che affrontano i droidi da battaglia B1 e B2.

Obi-Wan Kenobi sarà distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ dal mese di maggio, quindi è probabile che lo studio sia intenzionato ad aumentare il materiale da distribuire per aumentare ancora di più l'entusiasmo per l'attesa della serie tv.



Il cast della serie include anche Kumail Nanjiani, Joel Edgerton, Sung Kang, Rupert Friend e Indira Varma.

Nel frattempo sono stati distribuiti alcuni dettagli della trama di Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor che riprende il ruolo interpretato per l'ultima volta ben 17 anni fa, al termine della seconda e discussa trilogia di Star Wars.