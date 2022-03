Obi-Wan Kenobi, una fonte anonima potrebbe aver rivelato la scena d'apertura

Mentre i fan aspettano il primo trailer ufficiale di Obi-Wan Kenobi, una fonte anonima e vicina alla produzione avrebbe rivelato il contenuto delle scene iniziali della miniserie che segnerà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del grande Maestro Jedi.

Dopo le prime foto ufficiali di Obi-Wan Kenobi e l'annuncio dell'imminente trailer di Obi-Wan Kenobi, ecco un'altra rivelazione sull'atteso show. Prima di procedere con la lettura, vi ricordiamo che seguiranno potenziali SPOILER!

Stando a quanto riporta il sito Making Star Wars, l'insider avrebbe assistito a uno screening nei Disney Studios che includeva la scena d'apertura dell'attesa miniserie: si tratterebbe di una rivisitazione del massacro dell'Ordine 66 in un flashback che sarebbe ambientato al Tempio Jedi. Nei primi minuti della serie vedremo dunque lo scontro tra i Clone Troopers e due giovani allievi Padawan, protetti da due Maestri Jedi che si sacrificano perché i ragazzi possano mettersi in salvo.

Sebbene la fonte non riveli l'identità dei due giovani allievi, stando ai recenti rumour sulla trama di Obi-Wan Kenobi, uno di loro potrebbe essere Nari, una new entry nell'universo Star Wars che potremmo in seguito vedere al fianco del leggendario Maestro Jedi nella lotta contro l'Impero, ma finora si tratta di ipotesi non confermate.

La sequenza rivelata dalla fonte anonima ricorda vagamente il flashback dell'episodio 6 di The Book of Boba Fett, in cui Luke Skywalker aiuta Grogu a ricordare proprio gli eventi dell'Ordine 66.

Obi-Wan Kenobi esordirà in streaming su Disney+ il prossimo 25 maggio.