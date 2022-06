Obi-Wan Kenobi, guardate gli stunt in azione nella nuova foto dal set!

Un decennio dopo ciò che viene raccontato ne La vendetta dei Sith, Obi-Wan Kenobi torna protagonista delle nuove avventure nello Star Wars Universe nell'omonima serie con protagonista Ewan McGregor. Obi-Wan dovrà fronteggiare Darth Vader, con il ritorno di Hayden Christensen nei panni del celebre villain.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Obi-Wan Kenobi, nuova serie dello Star Wars Universe. Nel frattempo scoprite l'indiscrezione su Obi-Wan Kenobi 2 che ha mandato in delirio i fan.



Tom O'Connell è uno degli stunt-man della serie, che si occupa proprio delle scene di Darth Vader. In queste ore ha pubblicato sul suo account social una foto che lo ritrae insieme a Ross Kohnstam, che svolge il medesimo ruolo nei panni di Obi-Wan.



"David Prowse. Bob Anderson. Hayden Christensen. Spencer Wilding/Daniel Naprous" ha scritto O'Connell nel post, nominando coloro che hanno vestito i panni di Vader da Una nuova speranza nel 1977 a Rogue One nel 2016, sottolineando di essere onorato per il compito assegnatogli.



Nel post ha ringraziato anche la regista della serie, Deborah Chow, il coordinatore degli stunt Jonathan Eusebio, e le due star Ewan McGregor e Hayden Christensen.

In questi giorni hanno fatto molto discutere le offese sul web a Moses Ingram, che è stata difesa anche da Ewan McGregor.

L'attrice ha subito inqualificabili attacchi razzisti dopo la sua partecipazione a Obi-Wan Kenobi.