Obi-Wan Kenobi: le foto dal set rivelano il ritorno di una nota location di Star Wars

Continuano le riprese sul set di Obi-Wan Kenobi, la serie in arrivo su Disney+ interamente dedicata al personaggio di Ewan McGregor e ambientata dopo gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith. Come rivelato dalla nuove foto che emergono dal set della serie rivedremo anche uno dei luoghi simbolo di tutta la saga cinematografica.

I paparazzi e i vari fan presenti sul set della serie Disney+ hanno infatti scovato la presenza di una delle più note location di Star Wars e della saga cinematografica: stiamo parlando della casa di Obi-Wan Kenobi su Tatooine, che per la prima volta viene mostrata nel primo film della saga di George Lucas, l'originale Star Wars del 1977. Ancora non si conosce l'esatta timeline nella quale verrà ambientata la serie su Obi-Wan ma è noto che gli eventi narrati avranno luogo tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza e potrebbe comparire anche un giovane Luke Skywalker.

Non è tutto, nel corso della serie dovremo poter vedere numerosi combattimenti con le spade laser, come confermato dallo stesso McGregor: "Per mesi, abbiamo fatto queste mostruose sessioni di due ore e mezza di combattimenti con la spada e cose corpo a corpo", ha detto l'attore in un'intervista concessa all'Hollywood Reporter.

Tra gli eventi di Star Wars: La vendetta de Sith e Una nuova speranza, i fan sapevano che Kenobi aveva adottato per la maggior parte del tempo uno stile di vita di isolamento. I recenti commenti di McGregor sull'intensità dell'allenamento sembrano quindi sottolineare che nuova serie presenterà dei flashback a quando i Jedi stavano prendendo parte più attivamente alle Guerre dei Cloni.

McGregor si è poi definito più entusiasta che all'epoca della trilogia prequel: "Sono davvero entusiasta", dice l'attore con gioia. "Forse più entusiasta rispetto ai primi film, perché adesso sono più vecchio - ho appena compiuto 50 anni - e mi trovo semplicemente in una fase molto migliore della mia vita".