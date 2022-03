Obi-Wan Kenobi: una giovane Leia potrebbe apparire nello show!

Dopo i rumors sul nuovo jedi che potrebbe apparire in Obi-Wan Kenobi, ecco un'altra notizia riguardante il ritorno di un personaggio familiare per la gioia dei fan.

Come ben sappiamo, nella serie tornerà Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader, uno dei personaggi preferiti del pubblico. La storia, che sarà ambienta dopo gli avvenimenti di Episodio III, ha portato gli amanti di Star Wars a speculare su chi potrebbe apparire nel progetto.

Production Treasures, che vende film, articoli TV e oggetti da collezione, ha recentemente venduto quello che sembra essere un regalo che celebra la fine della produzione di Obi-Wan Kenobi dell'attrice Vivien Lyra Blair. La scorsa estate, le voci sostenevano che Blair fosse stata scelta per interpretare una giovane Leia Organa e questo regalo potrebbe esserne la conferma.

Infatti, il regalo recita: "'Ho una buona sensazione al riguardo!' Con affetto, Vivien Lyra Blair 2021 JT."

Ovviamente, la citazione si riferisce all'iconica frase di Star Wars: "Ho una brutta sensazione al riguardo", mentre il JT rappresenterebbe apparentemente il titolo di produzione della serie di "Joshua Tree".

Al momento quindi, il ritorno di Leia è solamente una supposizione. È possibile che questo oggetto non sia autentico come si potrebbe credere e che in realtà potrebbe non essere un regalo della giovane attrice. Inoltre, se il regalo provenisse dalla Blair, confermerebbe solo il suo coinvolgimento nella serie e non il ritorno della principessa. Tuttavia, questi indizi potrebbero effettivamente indicare che la voce sul casting per Leia sia più valida di quanto inizialmente ipotizzato.

Lo show, come anticipato dall'emozionante trailer di Obi-Wan Kenobi, arriverà il 25 maggio su Disney+.