Obi-Wan Kenobi, guardate il look di Ewan McGregor per la nuova serie Star Wars!

Dopo aver visto Moses Ingram allenarsi con la spada laser, arrivano altre immagini che possono aiutarci a farci un'idea sulla nuova serie su Obi-Wan Kenobi. Il protagonista Ewan McGregor è stato infatti ospite del Jimmy Kimmel Live, e ha confermato che le riprese del nuovo titolo del franchise Star Wars sono cominciate.

Intervenendo al popolare talk show, Ewan McGregor ha mostrato così anche il suo look in Obi-Wan Kenobi: non sembra troppo diverso da come il suo personaggio appariva in La Vendetta dei Sith, anche se i capelli sono leggermente più lunghi e la barba più folta.

Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia. Nell'intervista, però, l'attore britannico non ha rivelato nulla di nuovo sulla trama della serie, anche se nei giorni scorsi abbiamo saputo che gli Inquisitori potrebbero debuttare in Obi-Wan Kenobi, e che Ewan McGregor potrebbe essere uno Jedi oscuro e depresso.

Il cast di Obi-Wan Kenobi, che sarà ambientata dieci anni dopo Star Wars Episodio III, è composto, oltre che da Ewan McGregor, anche da Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie e Maya Erskine. Molto atteso, inoltre, anche il ritorno nel franchise di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader.