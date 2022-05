Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen è andato da una specialista dei movimenti di Vader

Il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader per l'attesissima miniserie Obi-Wan Kenobi era atteso da anni dai fan di Star Wars, soprattutto perché l'apprezzamento per i prequel della saga è cresciuto solo negli ultimi anni. Per preparare al meglio questo ritorno, la produzione ha affiancato una specialista di Vader all'attore.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Christensen ha rivelato che la produzione ha assunto qualcuno per lo show appositamente per assicurarsi che i suoi movimenti nei panni del Signore dei Sith fossero coerenti con le altre apparizioni del personaggio nella saga.

"È stato un aspetto su cui abbiamo lavorato a lungo", ha detto Christensen a proposito dei movimenti nel costume di Vader. "E l'armatura influenza il modo in cui ti muovi... Avevamo questa donna che era una specialista dei movimenti di Vader e si è assicurata che fossimo sempre nel campo d'azione giusto. Sicuramente volevamo essere sicuri di rimanere fedeli a come Vader si muove e a come lo percepiamo, e volevamo mantenere tutto questo relativamente coerente". La "specialista dei movimenti di Vader" non era altro che Joann Jansen. Coreografa e allenatrice, Jansen ha lavorato anche in La maledizione della prima luna e nel prossimo Avatar: La via dell'acqua.

Christensen ha spiegato meglio come ha indossato l'armatura, definendola "impegnativa" e aggiungendo: "Ricordo che quando stavamo girando Episodio III e l'ho indossata per la prima volta, facevo davvero fatica a muovermi al suo interno, ed era tutto estremamente rigido. L'ho detto a George [Lucas] e lui mi ha risposto: 'Va bene. È la prima volta che indossi questo costume. Quindi dovrebbe sembrare molto meccanico e forse non molto naturale'. Ora, sono passati 10 anni da quel momento. Quindi ha avuto molto tempo per abituarsi. Ma ancora una volta, è una sfida completa, solo per cercare di arrivare sul set con quel costume".

Recentemente, Ewan McGregor ha dichiarato che tornerebbe in una Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi.