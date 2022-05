Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen anticipa: 'Siamo in un momento importante per Vader'

La caccia di Darth Vader ai Jedi, insieme agli Inquisitori in Obi-Wan Kenobi, sarà molto personale. Il leggendario villain farà il suo ritorno nella nuova serie Star Wars, con Hayden Christensen che riprenderà il ruolo per la prima volta dalla trilogia prequel. Stando alle parole dell'attore, troveremo Vader in un punto cruciale della sua vita.

Christensen ha rivelato che la caccia ai Jedi condotta da Vader sarà, in realtà, molto personale. In un'intervista rilasciata a The Cutaway con William Mullally, all'attore è stato chiesto cosa avesse trovato di diverso in Vader rispetto alla sua interpretazione in Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith e rispetto alla trilogia originale di Star Wars.

Christensen parla di questa parte nella linea temporale che non è ancora stata esplorata in profondità e di come questo abbia permesso alla sua interpretazione di Vader in Obi-Wan Kenobi di essere molto "interessante". L'attore ha raccontato che Vader sta cercando di "riconciliarsi con il suo passato" e la sua caccia ai Jedi è una parte importante di questo processo, arrivando persino a diventare una "missione personale" per lui.

"Si tratta di un momento della linea temporale che non è ancora stato esplorato e credo che il personaggio di Darth Vader si trovi in un punto interessante della sua vita, in termini di ciò che è successo prima e di dove lo abbiamo lasciato in Episodio III. Sta cercando di riconciliarsi con il suo passato e di dare la caccia ai Jedi... ovviamente è il suo lavoro ed è incaricato dall'Imperatore, ma è qualcosa di più. È una missione personale per lui".

In precedenza, Christensen aveva parlato della sua preparazione al ritorno di Darth Vader: "Stiamo aggiungendo più collegamenti. Era una cosa di cui ero consapevole, anche quando stavamo girando i prequel, quando sapevo che c'era qualcun altro che ha interpretato questo personaggio prima di me e che qualcuno lo avrebbe fatto dopo di me. Ho passato molto tempo a guardare tutto il materiale di Star Wars che potevo, dai film originali a tutti gli show animati - Clone Wars, Rebels e tutto il resto".

La regista di Obi-Wan Kenobi ha poi spiegato perché si è preferito il ritorno di Darth Vader a Darth Maul.