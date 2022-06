Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen: 'Ecco come mi sono allenato per tornare Darth Vader'

Obi-Wan Kenobi ha visto tornare Hayden Christensen nell'universo di Star Wars ben diciassette anni dopo l'ultima volta avvenuta ne La Vendetta dei Sith del 2005. Ovviamente, dopo tutto questo tempo lontano dalla saga, l'attore è dovuto tornare in forma per riprendere i panni di Darth Vader (e di Anakin Skywalker). Ecco come ha fatto.

Uno degli elementi che Christensen ha sentito il bisogno di recuperare per tornare a essere Vader è la fisicità del personaggio. Parlando con Fatherly della ripresa del ruolo del cattivo più iconico di Star Wars, Hayden Christensen ha svelato di essere ingrassato per riempire l'armatura di Vader:

"Credo che quel processo sia stato molto importante per me. Avevo bisogno di tornare ad essere quel personaggio, fisicamente. Ho consumato più calorie possibili. Ho messo su 25 o 30 chili per riempire il costume [di Darth Vader]. Cerco di evitare il fisico da padre. E ho cercato di mantenere quel corpo da Vader anche dopo la fine del film. Ma, onestamente, sono tornato alla mia vecchia dieta. Dopo mi sono un po' sgonfiato".

Sebbene Hayden Christensen condivida la tuta di Darth Vader con gli stuntman Dmitrious Bistrevsky e Tom O'Connell, il suo lavoro è stato sicuramente ripagato, poiché il cattivo è più impressionante che mai nel suo ultimo ritorno. I fan di sicuro lo stanno apprezzando molto, anche se qualche perplessità rimane - almeno nel nostro paese - sul doppiaggio di Vader di Luca Ward, giudicato da alcuni poco consono al personaggio. Nella versione originale, Darth Vader continua a essere doppiato da James Earl Jones, storico doppiatore del personaggio fin dal primo film della saga.

Il prossimo mercoledì arriverà in streaming l'episodio conclusivo di questa miniserie. Resta da capire se una Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi verrà confermata.