Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen:'Interpretare Darth Vader nella serie è stato surreale'

I fan di Star Wars sono entusiasti di poter rivedere Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi nella serie omonima dedicata al personaggio ma hanno accolto positivamente anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. L'attore ha definito 'surreale' l'esperienza di riprendere i panni dell'iconico villain.

Obi-Wan Kenobi uscirà su Disney+ il prossimo 25 maggio. Sono tante le novità dello show, tra cui potrebbe spiccare la presenza di una giovane Leia. Hayden Christensen ha dichiarato:"L'intera esperienza è stata molto surreale. Solo il fatto di tornare dopo tutto questo tempo. È un'opportunità unica, di cui sia io che Ewan siamo molto grati. Una delle cose che ho più amato nel lavorare su progetti come Star Wars è proprio quell'entusiasmo condiviso. Tutti davvero entusiasti nell'essere lì. Si sente quell'energia ed è davvero una cosa speciale".



Christensen, nelle dichiarazioni a Entertainment Weekly, ha proseguito:"Senza entrare troppo nei dettagli, è stato fantastico. È un grande onore poter indossare quel costume, è stata soprattutto una grande emozione perché il tempo giusto perché avevo passato abbastanza tempo con il personaggio e mi sentivo come se lo conoscessi, e tornare indietro è stato molto naturale, per tanti motivi. Ero davvero entusiasta d'interpretare Darth Vader a questo punto della linea temporale, perché sembrava una continuazione naturale del viaggio con il personaggio. E questo è stato molto significativo per me".



E l'emozione di ritrovare Ewan McGregor:"La prima volta che ho visto Ewan nei panni di Obi-Wan è stato un momento molto speciale per me e lo ricorderò per molto, molto tempo".

