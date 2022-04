Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen non chiude le porte a Vader dopo lo show

Hayden Christensen, che ha dichiarato di aver visto The Clone Wars e Rebels per prepararsi al suo ritorno in Obi-Wan Kenobi, torna a parlare del suo Darth Vader e in particolare del futuro del personaggio.

I fan di Star Wars sono già abbastanza entusiasti per il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader nel prossimo show dell'universo di Star Wars e ora l'attore ha dichiarato di quanto ci sia ancora molto da esplorare sul personaggio, lasciando così la porta aperta ad eventuali apparizioni in futuro. Dato il legame di Anakin Skywalker e Ahsoka Tano infatti, gli ultimi rumor vanno ad indicarci una possibile presenza del personaggio in Star Wars: Ahsoka.

"La portata di questo viaggio, credo, resta da vedere", ha condiviso Christensen con Total Film, parlando di uscite future come Signore dei Sith. "Ma che privilegio tornare a fare questo, e far parte di questo progetto."

"Quando George [Lucas] mi ha portato nei prequel, è stato per interpretare Anakin", ha spiegato Christensen. "Verrà nominato cavaliere come Darth Vader verso la fine, e per un paio di scene posso indossare l'abito. Ma il mio viaggio con il personaggio è stato con Anakin Skywalker. Ma il personaggio? È un personaggio così complesso. Ora abbiamo invece esplorato la mentalità e lo stato emotivo di Darth Vader, ed stato molto divertente".

Vi ricordiamo che la nuova serie uscirà su Disney+ il prossimo 27 maggio. Intanto, la regista Deborah Chaw ha smontato i rumor su Darth Maul in Obi-Wan.