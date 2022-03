Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen a nudo: 'Vivo in una fattoria, lontano da Hollywood'

Nel corso di una recente intervista promozionale per Obi Wan Kenobi e il ritorno come Darth Vader, l'attore di Star Wars Hayden Christensen ha parlato della sua carriera e della sua vita privata dopo la scarsa ricezione ricevuta originariamente dalla trilogia prequel.

Per un minimo di contesto, anche se oggi è facile dimenticarlo all'epoca i film scritti e diretti da George Lucas - La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith - non vennero accolti troppo positivamente; nel corso degli anni i fan e anche la critica avrebbero rivalutato la trilogia prequel di Star Wars, ma dopo l'uscita di quei film la carriera di Hayden Christensen subì un grossissimo rallentamento, soprattutto perché la maggior parte delle critiche vennero rivolte a lui e alla sua interpretazione.

Guardando indietro a quel periodo, Hayden Christensen si è messo a nudo con Entertainment Weekly, dichiarando: "Quando i film sono usciti e i critici sono stati, per così dire, molto critici, ovviamente è stata una cosa difficile per me, perché ci tenevo davvero tanto a quel progetto e ci avevo investito parecchio, a livello personale e soprattutto emotivo." La carriera dell'attore non sarebbe mai decollata, al punto che dopo qualche tempo Christensen decise prendersi una pausa dal mondo di Hollywood e trasferirsi in Canada, dove comprò una fattoria per vivere una vita tranquilla. “Mi sono davvero ambientato a quei paesaggi e a quello stile di vita, ho acquistato tanti animali e mi sono preso cura di pecore, maiali e galline per parecchio tempo. Ho dei periodi in cui sono molto concentrato sul mio lavoro come attore, ma altri in cui mi piace godermi la tranquillità che ti offre una vita lontano dai riflettori".

Obi-Wan Kenobi uscirà dal 25 maggio prossimo in esclusiva su Disney Plus.