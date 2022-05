Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen è pronto: 'Voglio lo spin-off su Darth Vader'

Il ritorno di Hayden Christensen come Darth Vader è fra le cose che i fan di Star Wars aspettano di più per l'imminente nuova serie tv Obi-Wan Kenobi, che seguirà le avventure del maestro Jedi di Ewan McGregor: ma dopo cosa succederà?

Ewan McGregor ad esempio ha già fatto sapere al mondo che è pronto a tornare per una seconda stagione di Obi Wan Kenobi, qualora lo show dovesse avere successo e la Lucasfilm trovasse nuove storie da raccontare sul personaggio, ma dall'altro lato della Forza c'è Hayden Christensen: la star, molto schiva e allontanatasi negli scorsi anni dal mondo di Hollywood, adesso ha aperto alla possibilità di tornare come Darth Vader per una serie tv stand-alone dedicata al signore dei Sith.

Durante un'intervista con ET Canada, l'attore ha dichiarato: "Sì, voglio dire, assolutamente, certo che sarei disposto a fare una serie tv su di lui. Penso che questo sia un personaggio che ha un profondo valore nella nostra cultura, e c'è sicuramente molto altro da esplorare riguardo alla sua storia personale". Per perorare la sua causa, Hayden Christensen ha anche notato che il Signore Oscuro dei Sith è stato protagonista di una sua serie a fumetti per la Marvel Comics, materiale sicuramente succulento per una possibile serie tv. "Mi piacerebbe continuare il mio viaggio nei panni di Anakin".

