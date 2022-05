Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen sul suo ritorno come Darth Vader: 'Sono euforico'

Darth Vader è pronto per tornare in Obi-Wan Kenobi e con esso naturalmente anche Hayden Christensen che dopo quasi 20 anni riprende il ruolo del celebre villain nella serie in arrivo su Disney+ il prossimo 27 maggio.

In un'intervista rilasciata al The Guardian l'interprete di Anakin Skywalker si è detto più che è entusiasta di questa possibilità, ammettendo di essere a dir poco euforico per l'opportunità concessagli e soprattutto per la storia che verrà raccontata.

"Sembrava un'opportunità davvero eccitante", dice Christensen. "È stato un gioco da ragazzi. Non ci ho pensato neanche un instante. Quando ho ricevuto la chiamata, mi sono reso subito disponibile... Ero così entusiasta di tornare dopo tutti questi anni. Sono euforico".

E sulle possibili critiche riservate al suo ritorno come Darth Vader, l'attore aggiunge: "Non le ho prese minimamente in considerazione. Sono così felice di tornare e soprattutto di tornare con una storia così intensa e profonda. Mi piace stare in contatto con i fan, vedere i ragazzini travestiti da Anakin. Si tratta di qualcosa di davvero eccezionale".

Ora, quando Christensen ripensa ai suoi inizi nel mondo di Star Wars, ha solo bei ricordi. "Non avevo quasi nessuna esperienza e mi sono ritrovato in questa grande produzione cinematografica con George Lucas, Ewan McGregor e Natalie Portman e tutte queste persone incredibilmente talentuose... davvero, non avrei potuto volere di più. Sono così grato di averne fatto parte".

Manca davvero poco per rivedere Christensen all'opera. Quali sono le vostre aspettative su questa serie? Ditecelo nei commenti.