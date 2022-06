Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen sul ritorno nei panni Darth Vader: 'É catartico'

Il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, la sua apparizione nel corso dell'episodio 3 è stata infatti da brividi e a quanto pare, lo stesso attore canadese è felicissimo di poter indossare l'iconico costume nero del malvagio villain di Star Wars.

Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker si sono ritrovati un decennio dopo i fatti de La Vendetta dei Sith dove, quello che un tempo era quasi un fratello per il Maestro Jedi, ha dovuto affrontare le conseguenze di quanto accaduto su Mustafar, salvandosi solo per l'utilizzo della celebre armatura che gli ha permesso di ovviare ai problemi derivanti da un corpo ormai pesantemente mutilato.

In una nuova intervista con RadioTimes.com, Christensen ha rivelato alcuni dettagli della sua esperienza in Obi-Wan Kenobi con il celebre costume di Darth Vader, dicendosi assai colpito dalla potenza catartica di questo iconico abito:

"Essere di nuovo nel costume è stato incredibile. È un costume fantastico e iconico,trasmette molte sensazioni quando lo indossi. Per me, è stata un'esperienza molto emotiva e molto catartica, in tanti modi differenti".

"C'è stata molta preparazione fisica per vestire i panni di Darth Vader", ha detto Christensen, "Ho dovuto prendere un po' di peso per riempire al meglio l'abito. La maggior parte del mio tempo sul set di Obi-Wan Kenobi è stato effettivamente speso per la preparazione".

Se ne avete voglia, per ulteriori approfondimenti, date uno sguardo alla nostra recensione dell'episodio 3 di Obi-Wan Kenobi e diteci come sempre nei commenti cosa ne pensate.