Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen scherza con Ewan McGregor: 'Avevi l'high ground'

Il cast di Obi-Wan Kenobi è impegnato nei press tour e in occasione di questi ultimi i protagonisti della nuova serie Star Wars di Disney Plus hanno ricordato con nostalgia la trilogia prequel della saga di George Lucas. Hayden Christensen in particolare ha scherzato sulla celebre battuta "I have the high ground" che Obi-Wan rivolge ad Anakin.

Christensen e Ewan McGregor riprenderanno i loro personaggi, rispettivamente Darth Vader/Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, per la prima volta dai tempi di Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith. Proprio in occasione dei press tour, in un nuovo video, possiamo vedere i due sul tappeto rosso mentre McGregor spiega di aver recentemente rivisto la trilogia prequel per prepararsi a Obi-Wan Kenobi e di aver amato i film. Christensen ha quindi esclamato "avevi l'high ground", al che McGregor ha risposto "sì, avevo l'high ground". Nella versione italiana della saga, la battuta in questione era tradotta con "Sto più in alto di te".

In un'intervista, Christensen ha rivelato in che modo Obi-Wan Kenobi si ricollegherà sia alla trilogia prequel che alla trilogia classica di Star Wars: "Siamo più in linea con i prequel che con i combattimenti della trilogia originale. Questi personaggi sono invecchiati, ma non così tanto. È stata un'esperienza molto gratificante da questo punto di vista, ed è stato davvero bello avere questa ondata di positività sui film prequel. E vedere le emozioni che ha generato è stato davvero bello", ha detto Christensen.

"Stiamo aggiungendo più collegamenti. Era una cosa di cui ero consapevole, anche quando stavamo girando i prequel, quando sapevo che c'era qualcun altro che ha interpretato questo personaggio prima di me e che qualcuno lo avrebbe fatto dopo di me. Ho passato molto tempo a guardare tutto il materiale di Star Wars che potevo, dai film originali a tutti gli show animati - Clone Wars, Rebels e tutto il resto".

Obi-Wan Kenobi esordirà con i primi due episodi il 27 maggio prossimo solo su Disney+.