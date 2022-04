Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen ha visto The Clone Wars e Rebels per prepararsi

I protagonisti della trilogia prequel di Star Wars sono pronti a riprendere i rispettivi ruoli nella prossima serie tv Disney+, Obi-Wan Kenobi, in arrivo il 27 maggio. Per l'occasione, sia Ewan McGregor che Hayden Christensen hanno deciso di compiere un bel ripasso per prepararsi a tornare nei loro personaggi.

"Ho guardato tutti i film di Star Wars dall'inizio alla fine" ha dichiarato Ewan McGregor "Tutti e nove i film, per tornare in quel mondo".

"È stato interessante guardare i nostri film perché non li vedo quando erano usciti. Quindi è stato bello vederli e interessante guardarli e goderseli senza tutto il clamore che c'era quando uscirono nelle sale".



Ma se McGregor si è limitato ai film, Hayden Christensen è contento di tornare a lavorare al fianco del collega e amico. Ha dichiarato che interpretare Darth Vader è surreale e ha compiuto un passo ulteriore per rientrare nel mood adeguato e indossare nuovamente il costume di Anakin: ha guardato le serie animate The Clone Wars e Rebels:"È stato interessante. Hanno fatto tanto con questi personaggi nei due show. E hanno approfondito ulteriormente il loro rapporto. C'erano cose interessanti da imparare. È stato molto divertente tornare indietro ed immergersi in questo mondo che continua a crescere e diventare sempre più vasto".



Hayden Christensen apparirà in Ahsoka, serie tv Disney+ basata proprio sul personaggio animato Ahsoka Tano in The Clone Wars, interpretata da Rosario Dawson in The Mandalorian.