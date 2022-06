Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen su Vivien Lyra Blair: 'Ho rivisto Padmé'

Come sappiamo, Vivien Lyra Blair ha vestito i panni di una giovane Leia in Obi-Wan Kenobi, portando a casa il ruolo brillantemente. Adesso il suo collega Hayden Christensen elogia la sua interpretazione ai microfoni di E!News.

L'attore si è espresso su Vivien Lyra Blair nel momento in cui la serie si è conclusa con l'arrivo del suo sesto episodio su Disney+. "Ero semplicemente entusiasta di conoscere la giovane Leia in questa storia e di vedere il modo in cui viene rappresentata", ha detto Christensen. "Credo che abbiano davvero dato al personaggio tutte le qualità che lo rendono fantastico. E la giovane Vivien ha fatto un ottimo lavoro nel darle vita".

Come sappiamo, nello show Leia ha un ruolo molto importante. Infatti la giovane si ritrova coinvolta in un'avventura attraverso la galassia con il Maestro Jedi, Obi-Wan, facendoci anche vedere un approfondimento del rapporto tra i due che abbiamo osservato nei film di Star Wars.

Nella sua intervista Christensen ha proseguito, parlando di quanto sia stato interessante per lui riportare in vita questi personaggi, e conoscere nuovi lati di Leia. "Per me, stato parte del divertimento, è stato ottenere soltanto quei piccoli scorci di Padmé, che mi sono arrivati".

E voi, cosa ne avete pensato dell'interpretazione di Vivien Lyra Blair? Fatecelo sapere nei commenti!