Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen vorrebbe riscontrarsi con Ewan McGregor

I fan hanno visto per l'ultima volta Obi-Wan Kenobi e Darth Vader scontrarsi in Star Wars: La vendetta dei Sith del 2005 e, 17 anni dopo, la coppia ha avuto una resa dei conti nell'episodio 3 di Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Molto probabilmente però, questo non rimarrà l'unico duello che gli spettatori vedranno tra gli ex alleati nello show.

L'attore di Vader ha recentemente parlato dell'incontro, sottolineando come il suo personaggio probabilmente vorrà affrontare il Kenobi di Ewan McGregor al culmine del suo potere in modo da dimostrare quanto sia diventato inarrestabile.

Dopo le ultime dichiarazioni di Hayden Christensen su Obi-Wan Kenobi, l'attore ha parlato a The Hollywood Reporter: "Beh, penso che sia stato uno shock per Vader vedere quanto sia disconnesso dalla Forza Obi-Wan a questo punto. Penso che Vader voglia che Obi-Wan sia in grado di combattere di più. Io non voglio dire troppo [su quello che accadrà]".

Oltre a Christensen, anche lo showrunner Joby Harold ha parlato dell'imminente episodio finale, che sarà molto emozionante:

"Una delle sfide che lo spettacolo ha dovuto affrontare fin dall'inizio è che sappiamo dove finisce", ha condiviso Harold con Entertainment Weekly. "E parte del divertimento è stato, nel viaggio e nel mezzo, portarci in posti che forse non ti aspetteresti, e alcune sorprese lungo il percorso. Ma si spera che ci sarà soddisfazione l'aereo atterrerà dove tutti lo immaginiamo" Finirò, di fronte a Episodio 4 Una Nuova Speranza".

Per concludere, vi lasciamo con la nostra recensione di Obi-Wan Kenobi 1x04.