Obi-Wan Kenobi: ci sarà anche l'Imperatore Palpatine? Parla Ian McDiarmid

Obi-Wan Kenobi sta per tornare e in attesa di rivedere finalmente Ewan McGregor all'opera nei panni del noto maestro Jedi, si susseguono le voci in merito ai personaggi che potrebbero apparire nella serie a lui dedicata. Tra questi, il più atteso sembra essere l'Imperatore Palpatine. Ma ci sarà per davvero?

Sulla questione è intervenuto proprio l'interprete di Darth Sidious Ian McDiarmid, non smentendo del tutto le voci in circolazione ma nemmeno confermandole. Scherzando sulle pagine di Metro ha detto: "Penso di dover accettare che, per via della mia ingrata nipote, il mio annientamento sia stato finalmente definitivo. Ma ovviamente Darth Vader è tornato nella nuova serie televisiva Obi-Wan Kenobi quindi suppongo che non sia impossibile che un giorno o l'altro il suo mentore possa essere scoperto ancora una volta nascosto nell'ombra".

Il riferimento di Ian McDiarmid è chiaramente al ritorno di Hayden Christensen in Obi-Wan Kenobi, dove riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker e quindi del controverso Darth Vader. Ricordiamo che la serie composta da sei episodi, si svolgerà all'incirca nel 10 BBY, quindi in piena epoca imperiale. Sarà ambientata di fatto 9 anni dopo la proclamazione dell'Impero e 10 anni degli eventi narrati in Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza e per tale ragione non possiamo escludere del tutto la presenza dell'Imperatore Palpatine il quale, potrebbe apparire anche attraverso un ologramma nel corso di una eventuale discussione con il suo apprendista.