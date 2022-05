Obi-Wan Kenobi e quella inaspettata citazione ad un classico cult di Quentin Tarantino

Dopo avervi parlato del cameo della figlia di Ewan McGregor in Obi Wan Kenobi, vogliamo porre l'attenzione su un'inaspettata citazione ad un classico cult di Quentin Tarantino nella premiere della nuova serie televisiva di Star Wars appena sbarcata su Disney Plus.

In una sequenza, infatti, ad un certo punto il Grande Inquisitore spiega la "chiave" per dare la caccia ai Jedi e cita le 'voci' che si sentono nelle varie comunità, che spesso possono essere utili per individuare gli indizi: il lungo discorso sembra fare il verso alla celebre sequenza d apertura di Bastardi senza gloria, quando lo spietato ufficiale delle SS Hans Landa (Christoph Waltz) interroga il contadino francese Perrier LaPadite (Denis Ménochet) nella sua fattoria che si sospetta essere il rifugio di una famiglia ebrea. Anche la caccia agli ebrei di Landa si basa sulle 'voci' raccolte qua e là, proprio come ha fatto il Grande Inquisitore su Tatooine.

Vi eravate accorti di questo riferimento? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Obi-Wan Kenobi è arrivato sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus venerdì scorso, 27 maggio, col prossimo appuntamento fissato per mercoledì 1 giugno: da lì in poi la serie tornerà ogni settimana - di mercoledì, attenzione, e non più di venerdì - fino al 22 giugno, quando andrà in onda il sesto ed ultimo episodio.

Per altre letture scoprite il punteggio Rotten Tomatoes di Obi Wan Kenobi.