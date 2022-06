Obi-Wan Kenobi, tutte le incongruenze con il canone finora: da Rebels a Episodio 4

Nonostante gli apprezzamenti ricevuti dalla serie dal suo debutto su Disney+, iniziano a preoccupare le differenze di Obi-Wan Kenobi - forse non così numerose, ma apparentemente enormi - rispetto al canone di Star Wars. Tanto da tradire addirittura, almeno apparentemente, l'assunto di partenza del primo Guerre Stellari e di tutta la saga.

In arrivo a cadenza settimanale su Disney+ dal 27 maggio, le nuove puntate del medley inserito a cavallo fra la trilogia prequel e la sequel stanno regalando una lunghissima serie di camei in Obi Wan Kenobi. E nonostante, nel complesso, i fan la stiano apprezzando notevolmente soprattutto per il ritorno di Ewan McGregor che, a detta sua, potrebbe rimanere stabilmente nei prossimi Star Wars, un po’ di dettagli sono sopraggiunti a far storcere il naso ai puristi del canone. La serie ambientata su Tattoine aveva infatti tante cose di cui tener conto dal punto di vista narrativo, esattamente fra i due fuochi di passato e futuro di Guerre Stellari. Ma finora, sembra essersi presa delle libertà enormi.

Ovviamente seguono spoiler sugli episodi usciti finora, quindi vi consigliamo di interrompere la lettura nel caso in cui non li abbiate recuperati. Stando a quanto visto al loro interno in realtà, non si parla di tante piccole differenze impercettibili. Ma di tre grosse incongruenze, una più vistosa dell’altra, ora rispetto al canone di Rebels ora a quello del primo capitolo di George Lucas. Il che sarebbe più grave. Partiamo proprio da quest’ultimo e da quella frase rimasta nella storia: “Aiutami Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza”. Il resto del nastro registrato dalla Principessa Leila lo conosciamo tutti: il fatto che lei conosca il Maestro Jedi per tramite del padre (adottivo), il Senatore Organa di Alderaan. E anche quando Kenobi muore per mano di Vader, Leila sembra consolare solo Luke e mai sé stessa.

Eppure, un protagonista a sorpresa della nuova serie, se non la grande attivatrice di tutti gli eventi, è proprio Leila bambina, rapita in un complotto degli Inquisitori per far uscire allo scoperto Kenobi. Ma di questo rapporto, nell’Episodio IV ovviamente non si sospetta nulla. Né Leila sospetta, poco prima di scoprirlo nell’ultimo capitolo, di essere anch’ella, in teoria, una potenziale Jedi, nonostante Kenobi glielo riveli in questa serie. E l’età è già avanzata per cui non si può giustificare una “dimenticanza” frutto dell’infanzia. A fianco di questo, invece, una differenza forse più ridotta, che riguarda il momento in cui Obi scopre che Darth Vader è in realtà il suo ex allievo sopravvissuto, Anakin.

Nel canone dei romanzi di Legends, lo scopre poco tempo dopo il terzo capitolo. Ma qui invece, non lo fa prima di dieci anni. In questo caso però, si sapeva che Disney ha reso apocrife le pubblicazioni di Legends dopo aver acquisito la Lucasfilm. Diverso il discorso per Rebels, che viene (almeno momentaneamente) rielaborato completamente quando vediamo la Terza Sorella – personaggio creato ex novo – uccidere il Grande Inquisitore perché stanca degli ostacoli messi lungo il suo cammino. Peccato che il Grande Inquisitore sia uno dei grandi villain di Rebels e che invece la Terza Sorella ne sia assente. È probabile, in questo caso, che lo vedremo sopravvivere alle ferite, pronto a vendicarsi di Reva e a giustificare quindi la sua assenza futura.

A voi la serie sta piacendo? Come vi spiegate queste reinterpretazioni? Ditecelo nei commenti!