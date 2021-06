Obi-Wan Kenobi, Indira Varma di Game of Thrones si unisce al cast della serie Disney+

Deadline riporta che Indira Varma, interprete di Ellaria Sand in Game of Thrones, si è aggiunta al cast dell’imminente serie Obi-Wan Kenobi in arrivo su Dinsey+. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera, con Ewan McGregor e Hayden Christensen già annunciati nel cast.

Con l'avvicinarsi della produzione il cast della serie inizia a crescere, Varma, in Game of Thrones ha interpretato l'amante di Oberyn Martell interpretato da Pedro Pascal. Sembra che i due mondi in qualche maniera si intrecceranno.

I dettagli del personaggio che interpreterà Varma non sono stati rivelati, così come i dettagli della trama, basata sul personaggio del film prequel interpretato da McGregor. Hayden Christensen tornerà nel ruolo di Anakin Skywalker, alias Darth Vader.



Lo spettacolo dovrebbe svolgersi tra il film finale dei prequel, Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e Una nuova Speranza. McGregor ha anche confermato il mese scorso che la serie sarà diretta da Deborah Chow, che ha diretto due episodi della prima serie di The Mandalorian.

Obi-Wan Kenobi è solo uno dei numerosi spin-off di Star Wars che Disney+ ha in lavorazione, tra cui: la terza stagione di The Mandalorian, Ahoska con Rosario Dawson; The Book of Boba Fett, guidato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen; Rangers of the New Republic, che sarà ambientato durante gli eventi di The Mandalorian; e una serie prequel dedicata a Lando Calrissian.



Intanto Ewan McGregor ha sfoggiato i muscoli su Instagram.