Obi-Wan Kenobi, iniziate le riprese: Ewan McGregor anticipa un attore 'speciale'

Ewan McGregor è tornato a parlare di Obi-Wan Kenobi durante una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live, dove ha svelato il suo look da Jedi con tanto di capelli lunghi e barba folta. Oltre ad aver annunciato l'inizio delle riprese, l'attore ha svelato un'interessante anticipazione sulla serie.

"Il 4 maggio ho girato una scena molto speciale con qualcuno di molto speciale nella mia vita, e questo e tutto ciò che posso dirti" ha rivelato McGregor, spiegando poi che non si tratta necessariamente né di un attore con cui ha già recitato né di un suo parente.

L'interprete di Obi-Wan ha poi parlato delle sue impressioni sui primi giorni di produzione, in particolare riguardo alla sua esperienza con linnovativa tecnologia introdotta da The Mandalorian, 'The Volume': "È fantastico, mi sto divertendo molto. Il costume è leggermente differente da come ci si aspetta, ma tornando al ruolo, posso dirti che la sceneggiatura è fantastica ed è bello lavorare con queste persone. Prima eravamo abituati a girare con tutti quei green screen e blue screen, ma ora abbiamo questa nuova tecnologia che ci permette di recitare all'interno dell'ambientazione. Sembra tutto più realistico."

Secondo voi chi potrebbe essere l'attore o attrice citato da McGregor? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che la serie firmerà anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader.