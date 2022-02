Obi-Wan Kenobi, il Grande Inquisitore arriva nella serie! Ecco chi lo interpreterà

Secondo quanto riportato da Bespin Bulletin, il Grande Inquisitore farà il suo esordio in live-action nella serie di Obi-Wan Kenobi che uscirà presto su Disney+. A interpretarlo sarà la star di Hitman: Agent 47, Rupert Friend.

Apparso già in Rebels, non si tratterà del primo personaggio a fare il salto dall'animazione al live-action. Infatti il pubblico ha già visto Katee Sackhoff interpretare Bo-Katan Kryze e Rosario Dawson interpretare Ahsoka Tano.

In molti si sono detti delusi dal fatto che a interpretare il personaggio non ci sarà Isaacs, che aveva espresso interesse in merito in passato. "Sono aperto a qualunque cosa. Il discorso riguarda sempre la sceneggiatura", aveva detto Isaacs a Collider nel 2021. "Non voglio entrare [nell'universo di Star Wars] solo per poter fare qualche foto e andare alle convention. Vorrei recitare delle parti. L'Inquisitore è stato un grande ruolo quando l'ho interpretato e se l'Inquisitore fosse di nuovo una grande parte, ci starei. Non sono certo di riuscire ad avere la pazienza di Doug Jones che veste i panni di Saru in Discovery, o di chi era la creatura in La forma dell'acqua e cose così. Non so quante ore mi piacerebbe dedicare alle protesi. [...] Ho adorato far parte del mondo di Star Wars. Mi hanno invitato a entrare anche se prima sono stato solo un personaggio animato".

Evidentemente, le cose sono poi cambiate, e il ruolo è ora andato a Rupert Friend. Chissà cosa possiamo aspettarci. Intanto il trailer di Obi-Wan Kenobi promette grandi cose