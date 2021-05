Obi-Wan Kenobi, gli Inquisitori potrebbero fare il loro debutto in live-action

Secondo alcuni rumors nella serie Obi-Wan Kenobi potrebbero apparire gli Inquisitori, villain che non hanno ancora fatto il loro debutto in live-action ma sono stati introdotti in Star Wars Rebels. Le voci sono state alimentate dalla pubblicazione di una Instagram Story, da parte di un membro del cast, mentre si allenava con la spada laser.

È stato Corey Van Dyke, conduttore di Kessel Run Transmissions, a rilanciare la notizia secondo cui l’attrice Moses Ingram, membro del cast di Obi-Wan Kenobi si stava effettivamente addestrando con la spada laser da Inquisitore in quella Instagram Story che potete vedere in calce alla notizia.



Considerato che non sappiamo molto sul ruolo dell’attrice, che recentemente aveva dato un indizio riguardo al fatto che avrebbe usato le spade laser, potrebbe ricoprire il ruolo di una Jedi o addirittura di un’inquisitrice.



Possiamo vedere Ingram usare una spada laser blu per la sua sessione di prove, ma potrebbe essere solo un tentativo per mandarci fuori strada in modo da incuriosire i fan senza rovinare il suo vero ruolo da villain.



Gli Inquisitori di Star Wars sono un gruppo di Cacciatori del lato oscuro sensibili alla Forza che hanno lavorato per l'Imperatore Palpatine. La loro missione era semplice: cacciare (e di solito uccidere) qualsiasi Jedi nella galassia sopravvissuto all'Ordine 66.

Il loro leader era il guerriero Pau'an noto come il Grande Inquisitore, che cacciava il Jedi Kanan Jarrus, il suo Padawan Ezra Bridger e infine Ahsoka Tano, durante i primi giorni della ribellione.

Kanan ha battuto il Grande Inquisitore in un duello e quest'ultimo si è lasciato morire, piuttosto che affrontare Darth Vader e il suo fallimento.



Poiché la serie di Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo gli eventi di Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith, ha senso che qualunque missione Obi-Wan (Ewan McGregor) intraprenda per affrontare Darth Vader lo porti ad incrociarsi con gli Inquisitori.



Dopotutto lo stesso McGregor ha dichiarato che ci sarà molta azione con le spade laser in Obi-Wan Kenobi, mentre le prime foto dal set ci mostrano il ritorno di una nota location di Star Wars.