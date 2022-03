Obi-Wan Kenobi, quali Inquisitori vedremo nella serie con Ewan McGregor?

Il trailer di Obi-Wan Kenobi ha portato o riportato a galla forti emozioni per tutti gli appassionati di Star Wars e più che mai del suo Universo Espanso. Perché la serie con Ewan McGregor inizia a riannodare i fili con gli Inquisitori di Rebels, mandati a uccidere i Jedi rimasti. Solo nel trailer se ne vedono quattro: chi sono?

Nella corsa alla spartizione dei piccoli schermi di Disney+, fra i due grandi franchise attualmente in mano alla major, sembra che il Marvel Cinematic Universe stia bruciando sul tempo la Galassia Lontana Lontana. La prima serie del 2022 sarà MCU e meno di una decina di giorni ci dividono dal suo primo episodio. Mentre per quanto riguarda Star Wars, si dovrà attendere la fine di quest’ultima – da quando Disney ha deciso di adottare la distribuzione alternata per i due franchise – e poi fino al 22 maggio: data di uscita, nel ’77, del primo Guerre Stellari; ora, quarantacinque anni dopo, anche della serie su Obi-Wan.

Ormai conosciamo bene l’arco che andrà a narrare, anche se il trailer ha anticipato collegamenti e camei davvero inaspettati in Obi Wan Kenobi (trovate qui l’analisi del trailer nel dettaglio). Sono passati alcuni anni da quando il Maestro Jedi di Anakin Skywalker ha portato in salvo uno dei suoi due figli, Luke, dopo il crollo della Repubblica e l’ascesa dell’Impero. Ora si trovano su Tatooine, con Kenobi che veglia silenziosamente sulla sicurezza del giovane mentre una nuova minaccia, inedita nei live-action, imperversa nella galassia. Stiamo parlando degli Inquisitori, un gruppo di sicari al soldo dell’Impero con il compito di portare a termine l’Ordine 66.

Alcuni Jedi sono infatti scampati alla purga e altri ancora ne possono nascere: compito degli Inquisitori è scovarli e ucciderli prima che possano essere addestrati. L’attenzione di tutti, nel trailer, si è concentrata su due in particolare, ma ce ne sono anche altri, ben noti a chi ne abbia fatto la conoscenza in Star Wars Rebels o Jedi Fallen Order. Il primo è ovviamente il Grande Inquisitore, interpretato da Rupert Friend. Della razza Pau’an – nativi di Utapau, il pianeta dove Kenobi sconfisse Grievous – fu una guardia nel Tempio Jedi di Coruscant. Col passaggio all’Impero, passò anni a studiare i Jedi e le tecniche di ciascuno negli archivi, col successivo compito di sterminarli.

Ad affiancarlo, grande protagonista è la Reva di Moses Ingram, anche nota come Terza Sorella. Su di lei si hanno poche informazioni, mentre molto più noto è un Inquisitore che appare appena nel trailer: dietro al Grande Inquisitore nella prima inquadratura e poi sul pianeta di Daiyu, l’Hong Kong intergalattica. Si tratta del Quinto Fratello, riconoscibile per il caratteristico elmo e quasi sicuramente interpretato da Sung Kang (l’Han di Fast & Furious), visto che un leak sul suo ruolo è stato poi confermato dallo stesso attore, che ha rivelato di interpretare un personaggio che maneggia una spada laser. Infine, una quarta Inquisitrice sconosciuta appare sul pianeta, ma molti altri potrebbero comparire. Voi chi vorreste? Ditecelo nei commenti!