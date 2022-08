Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, arriva il trailer del documentario sullo show Disney+

Che sia piaciuta o meno, Obi-Wan Kenobi sarà sicuramente uno snodo importante per l'universo di Star Wars: la serie che ha visto il gran ritorno di Ewan McGregor nei panni del suo immortale personaggio ha approfondito tra alti e bassi alcuni aspetti importantissimi del franchise, per cui merita sicuramente una certa attenzione.

Attenzione che Disney sembra effettivamente aver voglia di dedicare alla serie che avrebbe inizialmente dovuto essere incentrata sul rapporto tra Luke e Ben: a riprova di ciò c'è l'arrivo di questo Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, documentario che ci permetterà di approfondire ogni aspetto della produzione dell'ultimo show ambientato nell'universo ideato da George Lucas.

Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return arriverà in streaming nel catalogo Disney+ a partire dal prossimo 8 settembre: nell'attesa di goderci il documentario per intero, il trailer rilasciato in queste ore comincia dunque a mostrarci alcuni dei passaggi più interessanti, tra cui le interviste agli attori (Ewan McGregor in prima linea, naturalmente) incentrate in particolar modo sul rapporto con i loro personaggi.

Un modo per approfondire la nostra conoscenza di Obi-Wan o, per i più critici, per provare magari a rivalutare un prodotto che sembra non aver soddisfatto le attese di parte dei fan: critiche o no, comunque, in giro ci si chiede già se ci sarà una stagione 2 di Obi-Wan Kenobi.