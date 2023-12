Obi-Wan Kenobi, Joel Edgerton ne è certo: 'Seconda stagione? Sicuramente vestirei marrone'

In passato Joel Edgerton ha parlato di un possibile ritorno in Obi-Wan Kenobi, e ora, al trascorrere dei mesi, le sue idee diventano sempre più chiare: nell'eventualità in cui partecipasse a una seconda stagione, la scelta dell'abbigliamento è scontata!

"Non so nulla" ha dichiarato Edgerton, che interpreta Owen Lars. "Ci sono due alternative: o la stanno già realizzando a non mi vogliono, oppure... no, non saprei. So soltanto che non sto partecipando. Perché fingere di sapere qualcosa?".

Con un pizzico di ironia, ha inoltre aggiunto: "Se dovesse accadere e se partecipassi di nuovo come attore, probabilmente indosserò il marrone, o comunque una sfumatura del marrone". Si riferisce all'abbigliamento tipico di Tatooine, il pianeta desertico in cui è cresciuto Luke Skywalker. Gli Jedi non sono da meno: basti pensare a Obi-Wan Kenobi, il cui riconoscibilissimi vestiti sono dello stesso colore menzionato dall'attore.

Diretta da Deborah Chow, la miniserie televisiva basata su quest'ultimo personaggio è il terzo live action ambientato nell'universo narrativo, e vede il mentore di Anakin affrontare le terribili conseguenze di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith (nonostante siano trascorsi dieci anni). Abbiamo l'occasione di osservare la piccola Leila, così come il rapporto tra il protagonista e Tala.

Lo show vanta un'accoglienza dell'83% su Rotten Tomatoes, mentre la première è stata la più vista di sempre su Disney+. Nel cast, oltre a Edgerton, ricordiamo anche Ewan McGregor, Rupert Friend, Sung Kang e Vivien Lyra Blair.

In definitiva, assisteremo alla seconda stagione della serie? È ancora presto per dirlo, ma Ewan McGregor ha molte idee per un eventuale Obi-Wan Kenobi 2.