Obi-Wan Kenobi, Joel Edgerton è lo zio Owen: Deborah Chow ringrazia George Lucas

La regista di Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, ha ringraziato George Lucas per aver scelto Joel Edgerton nel ruolo di zio Owen e per aver orchestrato il suo ritorno nella prossima serie Disney+. Edgerton debuttò nel ruolo in L'attacco dei cloni nei panni di Owen Lars, fratellastro di Anakin Skywalker.

Owen vive su Tatooine con la sua ragazza, Beru Whitesun e suo padre Cliegg. Il personaggio tornò alla fine di L'attacco dei cloni, quando Obi-Wan incaricò la coppia di prendersi cura del figlio di Anakin, Luke.



La serie Obi-Wan Kenobi riprende un decennio dopo la trilogia prequel, con Obi-Wan che continua a vivere su Tatooine in esilio dopo il devastante Ordine 66 e veglia a distanza su Luke mentre combatte anche con gli Inquisitori cacciatori di Jedi.

Edgerton ritorna per la serie Disney+ al fianco di Ewan McGregor nel ruolo del protagonista, Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker e Bonnie Piesse nei panni di Beru.



La produzione di Obi-Wan Kenobi si è svolta tra maggio e settembre 2021 e i fan si stanno preparando per il ritorno di uno dei personaggi più amati dell'intero franchise di Star Wars.

La regista Deborah Chow ha parlato a Entertainment Weekly della serie, ringraziando George Lucas per aver scelto Joel Edgerton per il ruolo di Owen:"Grazie, George per aver scelto Joel Edgerton come zio Owen. Questo è tutto quello che posso dire" ha chiosato Chow.



Scoprite il primo teaser di Obi-Wan Kenobi, disponibile su Disney+.