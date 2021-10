Obi-Wan Kenobi, Kumail Nanjiani: 'Lavorare con Ewan McGregor è straordinario'

Le riprese di Obi-Wan Kenobi sono ufficialmente terminate e continuano ancora ad esserci dubbi ed incertezze sul personaggio che andrà ad interpretare Kumail Nanjiani. Nella sua recente intervista ha però rivelato qualcosa di più, sottolineando anche che lavorare al fianco di Ewan McGregor è stato a dir poco straordinario.

Parlando con Rolling Stone, Nanjiani ha detto: "Avevo sentito dire che Ewan [McGregor] è molto gentile. E poi ci siamo conosciuti un po' sul set e fuori. Si tratta di una persona molto interessante. Poi c'è stato questo strano momento in cui mentre parlo con Ewan qualcuno da lontano ha gridato 'Azione' e lui ha iniziato a parlare con me, e io ho pensato: 'Oh, sto parlando con Obi-Wan proprio ora. Questo non è Ewan McGregor. Sto parlando con Obi-Wan Kenobi'. Il mio personaggio dovrebbe essere un po' intimidito da lui, e io ero un po' intimidito. Sai, è un fottuto Obi-Wan, cosa puoi fare al suo cospetto?. Devo essere onesto, lavorare con Ewan McGregor è straordinario".

Poi Nanjiani ha rivelato come è stato scelto per Obi-Wan Kenobi precisando che tutto l'ambiente della serie è spettacolare e altamente tecnologico.

"Ti senti davvero come se fossi lì", ha detto l'attore. "La prima scena che abbiamo girato, era Star Wars fuori dalle finestre, con alieni che camminavano e navi che volavano via e tutta questa roba, ma il resto sembrava solo un magazzino. Così ho fatto un paio di riprese e poi Ewan è stato tipo 'Sai, niente di tutto questo è reale'. Sapevo che le finestre non erano reali, ma nemmeno i muri! Ho guardato e ho pensato: 'Wow, i muri sono proiettati'. L'unica cosa che era reale in tutta la stanza c'era la scrivania a cui ero seduto. Era selvaggio. È stato davvero, davvero eccitante. Adoro girare in quel modo, perché non devi fingere di essere su un'astronave che vola nello spazio. Sembra davvero di essere in un'astronave che vola nello spazio. Ed è fantastico essere nel mondo di Star Wars, il mondo che guardo da quando sono nato. Sono un fan di questo franchise da sempre".