Obi-Wan Kenobi, Kumail Nanjiani rivela com'è avvenuto il casting per la serie di Star Wars

La star di Eternals Kumail Nanjiani ha raccontato come è entrato a far parte dell'universo di Star Wars, ovvero come ha ottenuto un ruolo nella serie tv di Disney+ Obi-Wan Kenobi.

Kumail Nanjiani sarà Kingo in Eternals, ma questo non sarà l'unico grande ruolo in un celebre franchise che lo attende nel prossimo futuro.

L'attore prenderà infatti parte alla serie tv di Star Wars con Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi, in un ruolo ancora non precisato, ma che sembra avere una certa rilevanza all'interno della storia.

Ma come ha fatto la star a ottenere due dei ruoli più ambiti del momento?

"I miei agenti mi hanno chiamato, l'intero gruppo. Non succede mai, quindi ho pensato 'O è una notizia davvero fantastica, o davvero terribile'" ha spiegato Nanjiani in un'intervista con Rolling Stones, raccontando come è entrato a far parte della serie di Disney+ "Ma poi hanno detto 'Vorrebbero che interpretassi una parte nella serie tv di Obi-Wan Kenobi, e a quanto pare è piuttosto sostanziosa'".

"Così ho parlato con Deborah Chow [regista della serie] e abbiamo avuto una grande conversazione. Il personaggio sembrava fenomenale, ero così entusiasta. Non abbiamo visto ancora nulla del genere in Star Wars. O meglio, è una nuova versione di un tipo di personaggio che abbiamo già visto in Star Wars" anticipa cercando di restare sul vago "E lei [Chow] stava cercando di convincermi ad accettare! Le ho dovuto dire 'Guarda che avrei accettato anche prima di avere questa conversazione!'. Era praticamente perfetto".

Chissà che personaggio sarà mai il suo... Secondo voi? Fateci sapere nei commenti.

Intanto, attendiamo ancora di scoprire quando Obi-Wan Kenobi farà il suo debutto su Disney+, anche se si vocifera maggio 2022.