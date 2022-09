Obi-Wan Kenobi, Liam Neeson sul suo cameo: 'Durante le riprese abbiamo pianto'

Che ci sia piaciuta o meno, e al netto di qualunque critica mossa alla nuova serie targata Star Wars, Obi-Wan Kenobi ci ha regalato un momento che qualunque fan del franchise attendeva da anni: la reunion tra il personaggio di Ewan McGregor e il suo indimenticato maestro, il Qui-Gonn Jinn di Liam Neeson visto nella trilogia prequel.

Dopo aver svelato con quali parole sia stato convinto a tornare in Star Wars, dunque, lo stesso Neeson è tornato a parlare del suo cameo, ammettendo di essersi lasciato travolgere dalle emozioni alla vista di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan in sella a un cammello.

"C'era l'Obi-Wan di Ewan McGregor in sella a un cammello, un vero cammello, e c'ero io. Abbiamo fatto delle prove prima di girarla e siamo semplicemente scoppiati a piangere, è stato davvero bello. Quello Star Wars che facemmo, La Minaccia Fantasma, l'abbiamo girato 25 anni fa. Uscì nel 1999" sono state le parole della star di Taken, tornata nelle vesti di fantasma della Forza dopo quell'unica comparsa in Episodio I, quando Qui-Gonn venne sconfitto da Darth Maul.

E voi, che emozioni avete provato nel rivedere Qui-Gonn Jinn e il suo allievo finalmente riuniti? Diteci la vostra nei commenti! Anche Ewan McGregor, intanto, ha ammesso di aver pensato di non avere più l'età per Star Wars.