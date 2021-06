Obi-Wan Kenobi, Liam Neeson: 'Disney non mi ha contattato'. Ma i fan non gli credono

Smaltito l'entusiasmo per il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi in vista dell'omonimo show incentrato sulla figura del Maestro di Luke Skywalker, l'attenzione dei fan si è immediatamente spostata su un altro ritorno da tempo desiderato: quello del Qui-Gon Jinn di Liam Neeson.

Con le riprese di Obi-Wan Kenobi che hanno preso il via da un po', però, dell'amatissimo jedi non v'è ancora traccia: lo stesso Liam Neeson, d'altronde, ha negato il suo coinvolgimento nello show che andrà in onda su Disney+. "So che Ewan McGregor farà questa nuova serie. Ma no, non sono stato contattato" sono state le parole dell'attore.

Come lo stesso Jimmy Kimmel ha fatto notare, però, il nostro potrebbe anche star mentendo: basta dare una veloce occhiata ai social, d'altronde, per notare come il sospetto sia venuto a più di un fan. In molti, infatti, pensano che il racconto del periodo post-Episodio III potrebbe essere l'occasione perfetta per reintrodurre Qui-Gon, che avrebbe a quel punto il compito di riavvicinare un disilluso Obi-Wan alla Forza.

La speranza, insomma, è l'ultima a morire: Neeson, però, sembra ad oggi intenzionato a negare fino alla fine il suo coinvolgimento. Sarà sincero? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Ewan McGregor, intanto, si è detto entusiasta di poter finalmente girare delle scene con gli stormtrooper per Obi-Wan Kenobi.