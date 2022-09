Obi-Wan Kenobi: Liam Neeson rivela come Deborah Chow l'ha convinto a tornare in Star Wars

Quest'anno Liam Neeson è apparso in Obi-Wan Kenobi, serie dell'universo di Star Wars, segnando così il ritorno del personaggio di Qui-Gon Jinn dal lontano 1999, anno della sua ultima apparizione. In un documentario, l'attore ha rivelato come la regista Deborah Chow ha presentato il suo ritorno.

Il documentario in questione è stato pubblicato insieme ad altri contenuti per il Disney Plus Day, e si intitola Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return. Qui si va un po' più nel profondo in merito alla serie arrivata sulla piattaforma qualche tempo fa, e Neeson, apparso nell'episodio 6 dello show, racconta il pre. "Ho parlato con Deborah alcuni mesi fa e mi ha detto che Ewan [McGregor] avrebbe fatto questa serie", ha detto Neeson. "E Deborah [ha detto] '[Farai] soltanto qualcosa verso la fine, quando Obi-Wan ha affrontato un viaggio e sta cercando aiuto, e tu non ci sei.' Quello è Qui-Gon Jinn. 'E poi ti vede.' E ho pensato: 'Sì, ci sto. Sono decisamente d'accordo con questo'."

L'opera di convincimento è stata dunque non troppo complicata per la regista. Il personaggio è stato richiamato più volte da Obi nello show, ma solo nel finale appare come fantasma della Forza. "Era subito tutto molto familiare, e al tempo stesso continuavo a pensare, 'Aspetta un attimo, sono passati 24 anni da quando abbiamo realizzato The Phantom Menace'," ha proseguito Neeson. "Ma eccoci qui con la nuova troupe, Deborah, questa incredibile regista. È stato bello vedere Ewan. E così il mito e la narrazione continuano".