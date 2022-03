Obi-Wan Kenobi, Liam Neeson tornerà davvero nella serie Disney+?

Liam Neeson potrebbe tornare per interpretare il Maestro Jedi Qui-Gon nella serie tv di Disney+ Star Wars: Obi-Wan Kenobi? Vediamo cosa dicono gli ultimi rumor.

Se ne parla ormai da tempo, ma secondo Jason Ward di Making Star Wars, questa ipotesi potrebbe ormai essere realtà.

Parlando dello show con protagonista Ewan McGregor con Star Wars Santa, e dei possibili camei nello show, Ward ha affermato che il personaggio interpretato da Liam Neeson nella saga prequel sarà tra i presenti all'appello, ma non è al corrente di come esattamente apparirà.

"Beh, questo è ciò che mi chiedo per Qui-Gon. So che Qui-Gon è nella serie, ma non so se ci sarà solo in forma di voice-over o come fantasma della forza in forma fisica" ha affermato infatti, per poi aggiungere "E questo era uno scoop piuttosto grosso, comunque, che vi ho appena fatto. So che sarà nello show. Lo so per certo. Me lo hanno riferito".

In realtà a questo punto ci sarebbero probabilità piuttosto elevate per un cameo del genere, considerando il fatto che a) Liam Neeson aveva effettivamente rivelato di voler tornare nell'universo Star Wars in precedenza e b) assisteremo anche al ritorno di Hayden Christensen in Ahsoka, la serie tv con protagonista Rosario Dawson.

E poi abbiamo assistito a quello di Luke in The Mandalorian... Insomma, l'occasione potrebbe benissimo prestarsi. Tutto sta nel vedere se sarà colta.

Voi che ne pensate? Solo rumor, o vero scoop? Fateci sapere la vostra nei commenti.