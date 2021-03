Obi-Wan Kenobi: Lo Jedi di Ewan McGregor cercherà di salvare Darth Vader?

Le ultime novità sul cast della serie di Obi-Wan Kenobi hanno fatto discutere molto gli appassionati di Star Wars, che hanno iniziato ad ipotizzare quale potrebbe essere la trama dello show e sulla presenza del personaggio di Darth Vader.

Secondo molti infatti il famoso Jedi scoprirà per la prima volta il destino toccato ad Anakin Skywalker proprio durante le puntate dello show della Disney, cercando quindi di salvarlo dal lato oscuro della forza. A conferma di queste teorie sono presenti alcuni dialoghi nella trilogia originale ideata da George Lucas, in particolare in una scena de Il Ritorno dello Jedi Luke Skywalker capisce che nel padre ci sono due anime in conflitto, una di Anakin e l'altra di Darth Vader, per questo cerca di convincerlo a scappare insieme a lui. La sua proposta viene subito rifiutata dal sith, e nella frase successiva ammette che anche Obi-Wan aveva avuto lo stesso pensiero di Luke Skywalker.

Per ora si tratta solo di una ipotesi dei fan, anche se sembra certo che nelle puntate dello show il personaggio di Ewan McGregor scoprirà la verità riguardo l'identità di Darth Vader. Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre ecco una nostra notizia riguardo la timeline della serie di Obi-Wan Kenobi.