Obi-Wan Kenobi, una location stuzzica i fan: vedremo un famoso pianeta di Star Wars?

Sono attualmente in corso in California le riprese di Star Wars: Obi-Wan Kenobi, e se qualche settimana fa sembrava che la produzione della serie con Ewan McGregor fosse terminata, le ultime notizie parlano di una curiosa location utilizzata proprio in questi giorni. Si tratta della piscina dell'East Los Angeles College.

Trattandosi di una piscina, naturalmente, possiamo immaginare che vengano girate da quelle parti delle scene di Obi-Wan Kenobi con la presenza di acqua. A quanto pare, però, sul set c'è anche una certa quantità di ghiaccio secco, e questa informazione riporta alla mente dei fan una specifica ambientazione.

Che si tratti del nascondiglio di Yoda su Dagobah? Questo potrebbe significare che il Darth Vader interpretato da Hayden Christensen nella nuova serie Star Wars vada a caccia di Yoda. Nella trilogia cinematografica originale, però, la localizzazione del Maestro Jedi resta un segreto per l'Impero, per cui possiamo ipotizzare che, nel caso, i due personaggi finiscano comunque per non incontrarsi.

La fantasia dei fan in questi casi, come sappiamo, galoppa a briglie sciolte, ma la soluzione potrebbe anche essere molto più banale: semplicemente, la troupe di Obi-Wan Kenobi sta girando una scena che richiede per qualche motivo la presenza di acqua.

Per il momento, si può solo sperare che arrivino al più presto notizie ufficiali su Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Non c'è ancora al momento una data di uscita, anche se la nuova serie dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2022.