Obi-Wan Kenobi, Mace Windu è ancora vivo? Ecco la risposta di Hayden Christensen

Nel corso degli anni, Samuel L. Jackson ha affermato più volte la sua intenzione di voler tornare nell'universo di Star Wars. Per questo l'attore tiene spesso a ricordare che secondo la sua opinione il suo personaggio, Mace Windu, è sopravvissuto ed è ancora vivo da qualche parte. A commentare questa teoria ci ha pensato anche Hayden Christensen.

Nel terzo atto di Star Wars: La Vendetta dei Sith, infatti, Mace Windu veniva ucciso dal Cancelliere Palpatine con la complicità di Anakin Skywalker; al maestro Jedi veniva amputata una mano e poi gettato al di sotto del palazzo nella città di Coruscant, vero è che non abbiamo mai visto il suo cadavere. Interpellato sulla questione, Hayden Christensen ha appoggiato la teoria del collega.

Interrogato da MTV News sulla teoria di Jackson in un'intervista per il finale di Obi-Wan Kenobi, Christensen ha risposto: "Se Sam Jackson vuole che sia vero, non vorrei essere in disaccordo". Ma Ewan McGregor, che ha recitato al fianco di Jackson e Christensen nei prequel di Star Wars, dubita che Windu sarebbe potuto sopravvivere all'incontro con Palpatine ne La vendetta dei Sith: "No. No. Non credo", ha detto McGregor in precedenza a Screen Rant a proposito della teoria popolare dei fan secondo cui Windu sarebbe vivo. "È vivo? No, no, no".

Quando è stato fatto notare che anche il cacciatore di taglie Boba Fett (Temuera Morrison) era stato creduto morto prima del suo ritorno in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, McGregor ha detto: "Tutto è possibile. Non sta a me dirlo, davvero. Potrei imbrogliare qualcuno per un sequel. No, non credo. Penso che sia caduto da quella finestra, ed era a un'altezza molto elevata".

Avete già visto il finale della miniserie Star Wars? Che ne pensate di quel cameo finale in Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere nei commenti.