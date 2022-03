Obi-Wan Kenobi, il Maestro Jedi dovrà fare i conti con molti volti noti del suo passato

Mentre in molti si chiedono se una giovane Leia apparirà in Obi-Wan Kenobi, la sinossi da poco diffusa dello show in arrivo su Disney+ rivela che il Maestro Jedi dovrà scontrarsi con molti nemici nel corso dei sei episodi.

In particolare il Maestro Jedi si troverà a fare i conti con personaggi che un tempo erano suoi alleati e che ora, agiscono per conto dell'Impero Galattico.

"Durante il regno dell'Impero Galattico, l'ex Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi intraprende una missione davvero complessa", si legge nella sinossi. "Kenobi deve affrontare alleati diventati nemici e fare i conti con l'enorme ira dell'Impero".

Sappiamo già che Hayden Christensen sarà in Obi-Wan Kenobi e tornerà ad interpretare ancora una volta Darth Vader, ma la sinossi sembra anticipare che più di un personaggio già apparso in passato nel franchise potrebbe fare un potenziale ritorno. Lo spin-off è ambientato circa 10 anni dopo La vendetta dei Sith e scondo lo stesso McGregor, il suo personaggio dovrà affrontare un numero indicibile di difficoltà.

"Troviamo Obi-Wan all'inizio della nostra storia piuttosto acciaccatto. Si è un po' arreso", ha detto l'attore a Entertainment Weekly. "È diverso a causa di quello che è successo alla fine dell'Episodio III con l'Ordine 66 e l'Ordine Jedi che sono stati massacrati e tutti i sopravvissuti si sono nascosti. Dopo aver affrontato il suo fallimento personale con Anakin, sente la responsabilità di quanto accaduto tutta su di se".

