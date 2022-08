Obi-Wan Kenobi, inizialmente doveva essere su Luke e Ben: rottura del canone?

Mentre tutti si chiedono se arriverà una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, nuovi dettagli sulle origini dello show emergono dalle dichiarazioni di Ewan McGregor al FAN EXPO Boston. Secondo quanto riportato dall'attore, infatti, all'inizio la storia si sarebbe dovuta concentrare su Obi-Wan e Luke.

Da quel che sappiamo, in passato Obi-Wan era stato sviluppato da Lucasfilm sotto forma di trilogia. I film raccontavano la storia dell'omonimo Jedi che protegge un giovane Luke Skywalker da Tusken Raiders su Tatooine. Tuttavia, quando il franchising è andato avanti proponendo altri prodotti, si è deciso di accantonare le pellicole per trovare una soluzione migliore. E qualche tempo dopo è arrivata: Lucasfilm e Disney hanno infatti iniziato a sviluppare insieme alcune serie, e la storia di Obi-Wan sembrava il prodotto perfetto per una narrazione seriale.

Certo, sono cambiate un po' di cose. Infatti la serie che noi abbiamo visto si concentrava principalmente su Obi-Wan che aiuta una giovane Leia ad attraversare il cosmo. Inizialmente, invece, il racconto concepito per la trilogia si concentrava su Obi-Wan e Luke.

"Sarebbe stata una storia su me e Luke" ha detto McGregor nel corso del panel al FAN EXPO di Boston. "Doveva da sempre essere quella, e poi c'è stato uno dei momenti geniali in cui tutti hanno detto 'Aspettate un minuto' e poi hanno cambiato [tutto]". Infatti la cosa avrebbe potuto creare problemi con il canone.

"La cosa bella di quanto siamo appassionati con Disney, Lucasfilm, tutti noi, è che ne siamo coinvolti fin dall'inizio e ci sforziamo davvero di non far venire nulla male per proteggere la vostra esperienza nel vederlo per la prima volta" ha poi aggiunto McGregor. "Credo che sia davvero fantastico che Disney e Lucasfilm tengano così tanto all'esperienza dei fan. Vogliono davvero che viviate un'esperienza al 100% la prima volta che lo vedete, e se avete letto [delle cose], ci sono stati leak, e alcune cose sono venute fuori, è un peccato, vero? È come guardare i vostri regali di Natale prima del giorno di Natale".

Cosa ne pensate delle parole di McGregor? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Obi-Wan Kenobi!