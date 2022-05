Obi-Wan Kenobi, la miniserie Star Wars sarà simile al film spin-off cancellato?

Concepita inizialmente per diventare un film spin-off della saga di Star Wars, poi cancellato, la serie Disney+ su Obi-Wan Kenobi porterà sul piccolo schermo alcune parti di quella stessa storia: è ciò che ha rivelato il produttore esecutivo e sceneggiatore capo Joby Harold nelle scorse ore, a pochi giorni dal debutto dello show.

La serie Disney+ in uscita il prossimo 27 maggio sarà ambientata dieci anni dopo La Vendetta dei Sith, tra i prequel e la trilogia originale, ed esplorerà il periodo che Obi-Wan ha passato in esilio su Tatooine.

Con il debutto dei primi due episodi all'orizzonte, il produttore esecutivo Joby Harold ha rilasciato un'intervista a proposito dello show in cui Ewan McGregor torna nei panni di Obi-Wan con Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader.

Guardando indietro alla lunga fase di sviluppo dello show, Harold ha rivelato che per la serie Disney+ gli autori hanno recuperato e usato idee destinate al film spin-off poi cancellato, spiegando inoltre che il formato della miniserie si adatta meglio alla storia sviluppata per il personaggio.

"Abbiamo certamente ereditato molte idee dalle storie sviluppate in passato, ma ci sono anche nuove direzioni e idee che abbiamo esplorato al di là di quelle" ha detto Joby Harold. "E' piacevole che si tratti di una miniserie, perché ti dà abbastanza spazio per costruire davvero il personaggio: potremo passare del tempo con Obi-Wan nel suo mondo normale prima che accadano alcune delle cose che avete visto nel teaser".

Che accadesse in un film o in una serie, di certo il ritorno di Obi-Wan Kenobi era un evento attesissimo dai fan di Star Wars, che non vedono l'ora di vedere le nuove avventure dell'iconico maestro Jedi con i vari cameo dai passati film di Star Wars.