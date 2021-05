Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram si allena con la spada laser: ecco il video!

Lo Star Wars Day è passato ma l'amore per i vari aspetti dell'infinito universo di Star Wars è sempre molto forte. Oltre a diversi progetti cinematografici, lo Star Wars Universe sta lavorando anche in ambito televisivo, soprattutto per la serie Obi-Wan Kenobi su Disney+. Nel cast anche Moses Ingram, protagonista di un video molto particolare.

Nel filmato l'attrice si sta allenando all'utilizzo della spada laser. Sebbene il nome del personaggio di Ingram non sia stato ancora svelato, i fan sono rimasti incuriositi dal video, chiedendosi quale tipo di personaggio sia stato affidato all'attrice: Jedi o Inquisitore?



Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo principale già interpretato nella trilogia prequel, insieme a Hayden Christensen come Darth Vader e Joel Edgerton e Bonnie Piesse nei ruoli di zio Owen e zia Beru. Anche Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie faranno parte del cast.

Le immagini di Moses Ingram impegnata ad allenarsi non stupiscono più di tanto; Ewan McGregor ha confessato che ci sarà molta azione con la spada laser nello show che lo vedrà nuovamente indossare i panni di uno Jedi iconico come Obi-Wan.



Ufficialmente intitolata Obi-Wan Kenobi, la serie inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di La vendetta dei Sith, dove Obi-Wan ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, trasformatosi nel malvagio Sith, Lord Darth Vader.



Potrebbe esserci spazio anche per il giovane Luke Skywalker in Obi-Wan Kenobi, come trapelato nei giorni scorsi.