Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram:'LucasFilm mi avvertì dei possibili commenti razzisti'

Moses Ingram, star della serie Disney+ Obi-Wan Kenobi, ha affermato che LucasFilm l'aveva avvertita della potenziale reazione razzista che avrebbe potuto subire da alcuni fan dello show. Ingram interpreta Reva nella serie tv che segna il ritorno di Ewan McGregor nei panni dell'iconico Jedi Obi-Wan Kenobi.

Nello show che vedrà anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, Moses Ingram potrebbe avere a che fare con inaccettabili critiche razziste:"È una cosa con cui mi sono effettivamente confrontata con LucasFilm, che disse 'Questa è una cosa che, sfortunatamente, probabilmente accadrà. Ma siamo qui per aiutarti; puoi avvisarci quando succede'" ha dichiarato Ingram in un'intervista a The Independent.



L'attrice ha elogiato la regista Deborah Chow per aver messo in atto 'le precauzioni adeguate quindi mi sono sentita al sicuro durante la produzione. Certo, ci sono sempre riserve d'odio ma non ho problemi a stopparle'.

"Obi-Wan porterà la maggior diversità che si sia mai vista nella galassia. Per me si è atteso da tanto. Se parli di droidi e alieni e non di persone nere non ha senso. È il 2022. Quindi siamo solo all'inizio del cambiamento. Ma penso che iniziarlo sia meglio che non averlo iniziato".



Nel corso degli anni altre star come Kelly Marie Tran e John Boyega hanno reagito al razzismo nei loro confronti nel corso della trilogia sequel di Star Wars.

Mark Hamill difese Kelly Marie Tran dagli attacchi razzisti che subì all'epoca dei film e la stessa attrice lo scorso anno tornò a parlare di fandom tossico e molestie subite.