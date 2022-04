Obi-Wan Kenobi, Natalie Holt collaborerà con John Williams per la colonna sonora!

Quanta musica c'è in Star Wars? Il successo della saga di George Lucas è sempre stato legato a doppio filo alla qualità della colonna sonora, dalla celebre soundtrack dei titoli d'apertura all'iconica Marcia Imperiale, per finire con quel Duel of the Fates da brividi. La serie su Obi-Wan Kenobi, dunque, non dovrà essere da meno.

Mentre le nuove cover di Total Film dedicate a Obi-Wan Kenobi ci mostrano ancora una volta il ritorno del personaggio interpretato da Ewan McGregor, dunque, Disney ci ricorda di non aver certo voluto trascurare il poco trascurabile dettaglio relativo alla colonna sonora: chi sarà, dunque, ad occuparsi delle musiche del nuovo show?

Il nome annunciato in queste ore è quello di Natalie Holt, che gli utenti Disney+ hanno già avuto modo di apprezzare durante i mesi scorsi: la compositrice si è infatti già occupata della colonna sonora di Loki, che ad oggi resta uno dei più grandi successi del Marvel Cinematic Universe televisivo. Holt andrà ovviamente ad accompagnare il già annunciato John Williams, onnipresente quando si tratta di metter mano alle soundtrack dell'universo creato da George Lucas.

"John non ha mai potuto scrivere un tema per Obi-Wan perché morì troppo presto in Una Nuova Speranza. È l'unico personaggio della vecchia guardia per cui non ha potuto farlo. Quindi, parlando con Kathleen Kennedy disse: 'Vorrei scrivere un tema per Benny'. E chi poteva negarglielo?" sono state le parole della compositrice, che ha poi proseguito: "Ovviamente per me è fantastico esser menzionata nella stessa frase con John Williams". A proposito di grandi ritorni, intanto, una nuova immagine ci ha anticipato il duello tra Obi-Wan e Darth Vader.