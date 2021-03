Obi-Wan Kenobi: Nella serie ritroveremo Owen e Beru Lars

Nella giornata di ieri è stato condiviso un primo elenco di attori della serie di Obi-Wan Kenobi, che ha confermato la presenza di alcuni personaggi, tra cui due già visti nella trilogia prequel ideata da George Lucas.

Ci riferiamo a Joel Edgerton e Bonnie Piesse, già conosciuti dagli appassionati del mondo di Guerre Stellari come Owen e Beru Lars, personaggi che hanno avuto il compito di crescere un giovane Luke Skywalker e che erano già stati interpretati dai due attori nel corso della trilogia del 1999. Nella nuova serie TV dedicata alla celebre saga seguiremo il jedi con il volto di Ewan McGregor, mentre cerca di eludere le ricerche dell'Impero, impegnato ad eliminare tutti gli oppositori al nuovo regime dei sith.

Per ora non sappiamo se Owen e Beru avranno un ruolo più importante nelle puntate dello show o se saranno solo presenti in alcune scene, ma i fan sono ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più riguardo i primi anni dopo l'ascesa di Palpatine e prima della formazione della Ribellione guidata dalla principessa Leila. Nelle scorse settimane è stata confermata la data di inizio delle riprese della serie di Obi-Wan Kenobi, ma per ora non sappiamo ancora quando lo show farà il suo debutto nel catalogo di Disney+.