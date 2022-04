Obi-Wan Kenobi, non solo Darth Vader: 'È piena di meravigliosi camei'

Manca poco più di un mese al debutto su Disney+ di Obi-Wan Kenobi, uno dei prodotti seriali più attesi nell'universo Star Wars dai tempi di The Mandalorian. Nello show vedremo il debutto in live-action degli Inquisitori, ma è stato proprio uno di loro ad anticipare diversi illustri camei. Oltre a quello già noto di Darth Vader.

Dopo che la serie sul Mandaloriano è riuscita a riportare in auge il corso della Lucasfilm nell’era dell’acquisizione da parte di Disney, sia con personaggi inediti che rubando la scena, su tutti, a The Book of Boba Fett, aspettative contrastanti maturano nell’attesa dello show che riporterà Ewan McGregor nell’universo Star Wars dopo un’assenza quasi ventennale. Disney riuscirà a essere all’altezza del compito o finirà per riprodurre le problematiche con cui si scontra quando torna sui passi delle antiche trilogie? Di questo e di molto altro ha parlato Rupert Friend in un’intervista con HeyUGuys tramite The Direct, proprio lui che interpreterà uno dei numerosi Inquisitori che vedremo in Obi Wan Kenobi.

Queste le parole dell’attore: "Se fosse possibile essere più eccitati di quanto lo siano già i fan, lo sarei. Penso che la serie sia una delle aggiunte più emozionanti al canone di Star Wars. Penso che Ewan McGregor stia facendo cose, con quel ruolo, che saranno un sogno per i fan dei film originali. Ovviamente non possiamo riavere Alec Guinness, ma penso assolutamente che Ewan sia nato per interpretare quella parte. E al suo fianco vedremo meravigliosi cameo di persone che ovviamente non posso anticipare. Ma sappiate che ci saranno easter egg a bizzeffe. È una corsa elettrizzante”. Che Friend si riferisca proprio a quei famosissimi personaggi che il trailer di Obi Wan Kenobi sembra aver anticipato?

Parliamo di figure del calibro del pilota del pezzo di ferraglia più veloce della galassia, se capite che intendiamo e se (effettivamente) si dovessero dimostrare vere. Considerando l’entusiasmo di Rupert Friend di vedere il suo personaggio entrare a far parte dell’universo live-action, potremmo avere ragione: "È fantastico. Hanno letteralmente costruito un universo nel corso degli anni e la cosa incredibile è che la relazione tra le storie e i fan sono completamente intrecciati. La stessa fanbase è collegata a quelle storie, ti senti davvero come se fossi in dialogo con loro mentre vi prendi parte. È una cosa incredibile di cui far parte".

In conclusione, Friend ha ironizzato sugli sforzi sul set per interpretare il Grande Inquisitore: “Indossavo un costume in cui il sudore si accumulava al sudore. Ho letteralmente riempito dei secchi all'interno delle protesi. Oltre al fatto che mi facevano sembrare un clown molto, molto miserabile. Ma ne è valsa la pena!". Quali sono le vostre aspettative su Obi-Wan Kenobi, in uscita dal 27 maggio su Disney+? Ditecelo nei commenti!