Obi-Wan Kenobi: avete notato il sinistro cameo di un personaggio di Clone Wars?

L'episodio 4 di Obi-Wan Kenobi è stato ritenuto un po' sottotono da gran parte della critica, ma così come i precedenti ha riservato alcune sorprese agli spettatori. In particolare è stato notato un cameo piuttosto sinistro di un personaggio di Clone Wars.

Se non avete ancora visto l'episodio vi invitiamo a tornare indietro, in quanto ciò che segue contiene spoiler.

Chi lo ha visto, invece, ricorderà che a un certo punto della puntata Obi-Wan, alla ricerca di Leia, arriva al quartier generale degli Inquisitori, dove si imbatte in qualcosa di davvero inquietante: in un corridoio della Fortezza sono esposte file di Jedi morti. Se siete stati attenti tra questi avrete notato un volto familiare: quello di Tera Sinube.

Per chi non lo ricordasse si tratta di un Jedi introdotto in The Clone Wars, dove è apparso in una serie di episodi. Qui ha aiutato Ahsoka Tano, che sta per ottenere una serie tutta sua su Disney+, a recuperare la sua spada laser dopo che le è stata rubata su Coruscant. Lo abbiamo anche visto allenare giovani menti nello show.

Non sappiamo bene come sia morto lui, né come gli altri Jedi abbiano fatto la sua fine, ma in ogni caso si tratta di una fine triste per i personaggi, e anche spaventosa per Obi-Wan che ci si imbatte. Ora tutti si chiedono se ci saranno altri collegamenti con la serie animata di Star Wars, considerando in ogni caso che sono rimasti soltanto 2 episodi prima della fine della stagione. Staremo a vedere.