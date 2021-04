Obi-Wan Kenobi, nella nuova serie Star Wars rivedremo anche Qui-Gon Jinn di Liam Neeson?

Nei giorni scorsi è stato annunciato il cast al completo di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie Star Wars che avrà per protagonista Ewan McGregor. I fan si attendono comunque altre sorprese, come il ritorno di Luke Skywalker e l'apparizione di altri personaggi molto amati del franchise. Uno di questi potrebbe essere Qui-Gon Jinn.

Interpretato nella trilogia prequel da Liam Neeson, Qui-Gon Jinn è stato il maestro Jedi di Obi-Wan Kenobi, e l'uscita del nuovo libro Skywalker: A Family at War di di Kristin Baver sembra in effetti indicare la possibilità di una sua comparsa nella nuova serie, o almeno la compatibilità con la timeline.

Il libro ricorda infatti che Obi-Wan ha imparato a comunicare con lui attraverso la Forza a dieci anni dagli eventi di La Vendetta dei Sith, che è il periodo in cui approssimativamente sarà ambientata la nuova serie che vedremo su Disney+.

"Prima che lui e Yoda si separassero, il vecchio Jedi ha rivelato che l'amato maestro di Obi-Wan Qui-Gon Jinn era tornato dall'aldilà della Forza, manifestando la sua mente cosciente anche dopo la morte" possiamo leggere in un estratto dal libro, visibile anche in calce alla notizia. "Ci sono voluti dieci anni, ma alla fine Obi-Wan è stato in grado di comunicare con il suo più caro amico, resuscitato all'interno della Forza cosmica."

Liam Neeson, da parte sua, non figura al momento nel cast di Obi-Wan Kenobi, ma tempo fa si era detto aperto all'idea di tornare nel franchise. "Sarò onesto, non ne ho mai sentito parlare" aveva rivelato a Collider. "Ma sì, sarei d'accordo, certamente."