Obi-Wan Kenobi, nuovi dettagli sul ruolo di Darth Vader: confermati i flashback?

Dopo aver anticipato l'arrivo di un possibile primo sguardo ad Ahsoka Tano in The Mandalorian 2, l'affidabile Kessel Run Transmissions ha svelato alcuni potenziali dettagli sui personaggi che appariranno nell'attesa serie dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Oltre a confermare la validità dei rumor che vogliono la presenza di Anakin Skywalker/Darth Vader, che a quanto pare apparirà in entrambe le "versioni", il sito ha rivelato che nella serie appariranno anche il Comandante Cody e il 212esimo Battaglione d'Attacco introdotti in Star Wars: The Clone Wars.

A quanto pare, come previsto da alcune teorie molto in voga tra i fan, Obi-Wan Kenobi conterrà delle scene flashback ambientate nel periodo coperto dalla serie animata e mostrerà Anakin con il look di quel periodo. In caso di conferma, è possibile che Lucasfilm abbia in programma di ringiovanire Ewan McGregor che Hayden Christensen tramite i VFX.

Inoltre, essendo ambienta dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, la storia dovrebbe ruotare principalmente attorno alla caccia di Darth Vader nei confronti del suo Ex Maestro.

Intanto, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha descritto Obi-Wan Kenobi come una "serie limitata", confermando dunque che sarà composta solamente da una stagione. Vi ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, le riprese della serie dovrebbero iniziare tra poche settimane in alcune location già utilizzate per The Mandalorian.